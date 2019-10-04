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'de operasyonu! Tonlarca ele geçirildi

İzmir'de kaçak mazot operasyonu! Tonlarca ele geçirildi

04.10.2019, 11:42

'in ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton ele geçirildi. Olayla ilgili, baskın sırasında depoda bulunan Z. gözaltına alındı. Osman Z.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gökdere Caddesi üzerindeki bir depoda, faturasız mazot satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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