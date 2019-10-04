İzmir'in Buca ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili, baskın sırasında depoda bulunan Osman Z. gözaltına alındı. Osman Z.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gökdere Caddesi üzerindeki bir depoda, faturasız mazot satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
İzmir'de kaçak mazot operasyonu! Tonlarca ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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