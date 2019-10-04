İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Açıklamada, "Saat 14.15 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.
04.10.2019, 14:36
İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Açıklamada, "Saat 14.15 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.
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