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'de seferleri edildi

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

04.10.2019, 14:36

'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm seferleri edildi. Açıklamada, " 14.15 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava-deniz koşulları nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Saat 14.15 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.

AA

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