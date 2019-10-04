Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster? başlıyor

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 1 milyonluk soru ile sezon finaline girmişti. Reyting rekortmeni yarışma yeni sezona kaldığı yerden yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 'merhaba' diyor.

Atv'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster? heyecan dolu bir an ile sezon finaline girmişti. Arda Ayten isimli yarışması 1 milyonluk soruyu açma hakkı kazanmıştı. Peki hiç joker hakkı kalmayan yarışmacı milyoner olabilecek mi? Merak edilenler yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster'de...

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezona flaş bir isimle giriyor. atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelecek.

YENİ SEZON 1 MİLYONLUK SORU İLE AÇILIYOR!

eçtiğimiz sezon 1 Milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan Arda Ayten, 5 Ekim Cumartesi akşamı adını " Kim Milyoner Olmak İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi?

Cevabı 5 Ekim Cumartesi akşamı atv'de!