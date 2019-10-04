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'den son dakika uyarısı! ? 4 Ekim Cuma hava durumu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Ekim Cuma hava durumu

04.10.2019, 09:10

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? bugünün raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece satlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 4 Ekim Cuma hava durumu raporu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. yağışların il genelinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. yağışların il genelinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

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