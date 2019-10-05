Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğunu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Arda Ayten'in ulaştığı 1 milyonluk soru "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" cevabı ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtası merak konusu oldu. İşte 1 milyonluk sorunun cevabı ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtası...

Milli Mücadele döneminde milli bir ruhun oluşması için Milli Marş yazılmasına karar veren meclis, bunun için ödüllü bir yarışma başlatmıştı. Yarışmaya birçok şiir katılmış ancak hiçbiri beğenilmemişti. Ödüllü bir yarışma olduğu için katılmayı ilk zamanlar kabul etmeyen Ersoy, ödülü kendisine almamak şartıyla katılmayı kabul eti ve şiirini Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda yazmıştı.Öyle ki 10 kıtayı yazarken kağıdının bittiği ve mürekkeple duvarlara yazarak devam ettiği söylenir. Uykusuz kalarak bitirdiği İstiklal Marşı, meclis tarafından büyük alkışlar eşliğinde kabul edilmişti. İşte İstiklal Marşı'nın 10 kıtası...

İSTİKLAL MARŞI'NIN 10 KITASI SÖZLERİ

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!