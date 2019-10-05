Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! – ATV

Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim ATV canlı izle! Kim Milyoner Olmak İster'in merakla beklenen bölümü başladı. Türkiye’nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon açılışında büyük heyecan yaşanacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucağı Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyon TL’lik soruyu cevaplayacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme ekranı!

Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim ATV canlı izle! Kim Milyoner Olmak İster'in merakla beklenen bölümü başladı. Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon açılışında büyük heyecan yaşanacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucağı Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyon TL'lik soruyu cevaplayacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme ekranı!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE – ATV

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE BU AKŞAM

ATV'nin fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' sezona yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile başlıyor. 1 milyon TL'lik soru ile yeni sezonu açacak olan yarışma, yeni bölümüyle 5 Ekim 2019 Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

Yarışmanın sezon finalinde yarışan Arda Ayten, 1 milyonluk soruya ulaşmış; ancak süre yetmemişti. Yeni sezonda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KURALLARI

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?