Aralarındaki boy farkı aşklarına engel olmadı

Uşak'ta doğuştan gelişim bozukluğu olan 110 cm boyundaki Hamide Alay, 1.93’lük Ekrem Bakkal ile dünya evine girdi. Aralarında 83 cm boy farkı olan çiftin evliliği, aşkın engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uşak'ta yürüme engelli olan 110 santimetre boyunda gelin 1.93'lük damatla dünya evine girdi. 42 yaşındaki Hamide Alay, 2016 yılında tekstil işçisi olan Ekrem Bakkal'la (42) 3 sene süren birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Bakkal'ın ailesinin itirazlarına aldırmayan çift, aralarındaki 83 santimetrelik boy farkını da gözetmeyip mutlu bir beraberliğe imza attı. Aşkı ilk kez 42 yaşında tattığını söyleyen Alay, "Tüm engellere rağmen eşim beni bırakmadı" dedi.