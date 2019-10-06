Her yer fırtına yağmur

Meteorolojinin şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de birçok kentte olumsuzluklar yaşandı. Sel taşkınları ve şiddetli rüzgar ulaşımda aksamalara ve maddi hasara neden olurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirdi

İZMİR

ŞIMŞEKLER GECEYI AYDINLATTI

Gece yarısından itibaren kent genelinde başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Zaman zaman yağışla birlikte şiddetli rüzgar ve şimşekler çakarken, gece adeta gündüze döndü.



İSTANBUL

FIRTINA DEVASA ÇATILARI UÇURDU

İstanbul'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Bakırköy'de bulunan bir ağaç, gövdesinden koparak yola devrildi. Ümraniye'de de 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı, önce karşıda bulunan 3 katlı bir binaya çarptı, çarpmanın etkisiyle kopan çatı parçaları daha sonra bir kahvehaneye zarar verip sokağa dağıldı. Gece geç saatlerde etkili olmaya başlayan yağmur, birçok noktada su birikintilerine sebep oldu.





BALIKESİR

AYVALIK 45 DAKIKADA PERİŞAN OLDU

Balıkesir'de 45 dakika aralıksız yağan şiddetli yağmur ve fırtına kenti adeta esir aldı. Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Bodrum kattaki bazı evleri su bastı. İlçede bazı kırsal mahalellerin yanı sıra Çanakkkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki ekili alanlar sular altında kaldı. SUAT SALGIN





AYDIN

ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ

Aydın'da şiddeti saatte 75 kilometreye ulaşan fırtına, daha sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle kentin cadde ve sokakları göl oldu. Aydın Devlet Hastanesi'ne giden tren yolu altgeçidinde aniden suların birikerek yükselmesi sonucunda seyir halindeki bir otomobil, suların içinde mahsur kaldı. Şehirdeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. KAZIM YÖRÜKCE





MUĞLA

VATANDAŞ SU BASKINLARIYLA SAVAŞTI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı evler ve çok sayıda işyeri sular altında kaldı. Sanayi sitesindeki ve çarşı merkezinde bulunan iş yerleri, bazı market ve lokantalar da sular altında kaldı. Vatandaşlar evlerine ve işyerlerine giren suları kendi çabalarıyla tahliye etmek için çalıştılar. Yağış nedeniyle su dolan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti bazı araçlar ise yolda kaldı. MURAT YALÇIN





ÇANAKKALE

GEMİNİN HALATI KOPTU

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde aniden çıkan fırtına, iskeleye bağlı bulunan Gelba 8 motorunun halatının kopmasına neden olunca sürüklenen motor, iskelede bulunan kılavuz kaptan motorunu sıkıştırdı. Kazada herhangi bir hasar ve yaralanma olmazken, iskeleye bir süre motorlar yanaşamadı. Sürüklenen motorun çalıştırılıp çekilmesinden sonra deniz ulaşımı normale döndü.