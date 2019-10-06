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’dan yeni sohbet uygulaması

Instagram’dan yeni sohbet uygulaması
Giriş Tarihi: 6.10.2019

'' adındaki yeni sohbet uygulaması, 'da kullanılabilecek yepyeni bir platform olacak. Threads, Instagram'daki yakın arkadaşlarla gerçek zamanda yer bildirimi, anlık durum paylaşımı, telefonun pil durumu, mesaj, fotoğraf ve video mesajları paylaşmalarına izin verecek.

'Threads' adındaki yeni sohbet uygulaması, Instagram'da kullanılabilecek yepyeni bir platform olacak. Kullanıcıların durumlarını ve yer bildirimlerini paylaşmalarına olanak verecek olan Threads, Instagram'daki yakın arkadaşlarla gerçek zamanda yer bildirimi, anlık durum paylaşımı, telefonun pil durumu, mesaj, fotoğraf ve video mesajları paylaşmalarına izin verecek. Threads'in Instagram mesajlaşmalarından çok daha fazla kullanıcı çekmesi bekleniyor. Uygulama, Instagram'ın mesajlaşma özelliği ile de benzerlik gösteriyor.

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