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'da ani fren yapınca bidonları yola saçıldı

İzmir Bayraklı'da TIR ani fren yapınca turşu bidonları yola saçıldı

06.10.2019, 22:09

'in ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün ani fren yaptığı 'ın dorsesindeki bidonları yola saçıldı. Firma sahipleri meydana gelen kazayı haber yapmak isteyen gazetecilere tepki göstererek görüntü ve fotoğraf alınmasını engelledi.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Çevreyolu Tünelleri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yüklü 35 ELF 34 plakalı , Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, ani fren yapılması sonucu sarsıldı. Bu sırada TIR'ın dorsesinde yüklü olan yola saçıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve karayolları ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen karayolu ekipleri, güvenlik önlemi alarak olası bir kazayı önledi.

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