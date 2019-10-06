İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Bademli açıklarında 3 lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik unsurları harekete geçti.

Durdurulan botlarda, 35 Kongo, 30 Suriye, 12 Orta Afrika, 5 Afganistan ve 2 Angola uyruklu olmak üzere 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA