AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. Peki AÖF kayıt yenileme nası yapılır? AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? İşte 2019 AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri...

AÖF kayı yenileme dönemi başladı. AÖF öğrencileri güz dönemi için kayıt yenileyecekler. AÖF kayıt yenileme işlemleri nasl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte AÖF kayıt yenileme işlemlerine dair detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme işlemlerinden önce adaylar talep edilen ücreti yatırmak zorundadır. Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.