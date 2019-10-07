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Başkan Ertürk’ten evsiz aileye yardım

Başkan Ertürk’ten evsiz aileye yardım
Giriş Tarihi: 7.10.2019

'DA Başkanı , eşinden ayrı yaşayan iki çocuk annesi için ev tutup eşyalarını döşetti. Artık geleceğe umutlu baktığını belirten Oral, Ertürk'e teşekkür etti.

AYDIN'DA Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Metin Ertürk, eşinden ayrı yaşayan iki çocuk annesi Nursel Oral için ev tutup eşyalarını döşetti. Artık geleceğe umutlu baktığını belirten Oral, Ertürk'e teşekkür etti. Kuyucak'ta yardıma muhtaç olduğu tespit edilen, kalacak yeri olmayan Nursel Oral'a Kuyucak Belediyesi sahip çıktı. Eşinden ayrı yaşayan, biri 11 diğeri 5 yaşında iki erkek çocuğu ile ortada kalan anneye Pamukören Mahallesi'nden ev bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan da aileye yardım bağlanması konusunda iş ve işlemlerde belediye tarafından yardımcı olundu.

KAZIM YÖRÜKCE

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