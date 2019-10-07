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'de 105 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 105 düzensiz göçmen yakalandı

07.10.2019, 10:43

'nin Ayvacık ilçesi sahilinden 'ın Midilli Adası'na lastik botlarla geçmeye çalışan 105 düzensiz yakalandı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından teslim edildi.

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında 3 operasyon düzenledi.

Yakalanan Afganistan uyruklu 105 düzensiz göçmen, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

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