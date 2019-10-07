Egepol’den emziren annelere destek

Özel İzmir Egepol Hastanesi 01-07 Ekim Dünya Emzirme Haftası kapsamında, emzirmenin önemine dikkat çekmek ve anneleri bilinçlendirmek için bir etkinlik gerçekleştirdi.

Özel İzmir Egepol Hastanesi 01-07 Ekim Dünya Emzirme Haftası kapsamında, emzirmenin önemine dikkat çekmek ve anneleri bilinçlendirmek için bir etkinlik gerçekleştirdi. Anne sütünün bebekler için çok önemli bir besin olduğunun vurgulandığı toplantıda yeni doğum yapan anneler ve anne adayları uzman hekim ve hemşireler tarafından bilgilendirildi. Başhekim Uzm. Dr. Murat Çelik, her yeni doğan bebeğin mucizevi bir besin olan anne sütüyle beslenmesi gerektiğini ve bu konuda anne adaylarına gerekli bilgilendirmeler ve eğitimler verdiklerini belirtti. Uzm. Dr. Murat Çelik, kuruldukları günden beri anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Bebek Dostu Hastane' unvanını taşıdıklarını söyledi.