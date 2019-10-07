‘İş kazası geliri için yardım bekliyorum’

MUĞLA Milas'ın Gürceğiz mahallesinde yaşayan ve işyerinde düşerek felç geçiren, kolunu kıran Halil Dursun Ülker (39), yüzde 78 engelli raporu almasına rağmen kendisine iş kazası geliri bağlanmadığını belirterek devlet yetkililerinden yardım istedi.

MUĞLA Milas'ın Gürceğiz mahallesinde yaşayan ve işyerinde düşerek felç geçiren, kolunu kıran Halil Dursun Ülker (39), yüzde 78 engelli raporu almasına rağmen kendisine iş kazası geliri bağlanmadığını belirterek devlet yetkililerinden yardım istedi. Ülker, "3 Ekim 2016'da Bodrum Turgutreis mahallesindeki bir uygulama otelinde çalışırken bahçede düştüm. Bodrum Devlet Hastanesi'nde 'bir şeyin yok' deyip beni geri gönderdiler. Kolumun kırık olduğunu bile bilemediler. Ardından 9 Eylül Üniversitesi'ne gittik ve orada felç geçirdiğimi öğrendim. Şu an sol tarafımı hiç kullanamıyorum. Ayrıca başımda da hasar oluştu. Bu yüzden çalışamıyor ve gündelik ihtiyaçlarımı tek başıma karşılayamıyorum" dedi.

VOLKAN YILDIZ