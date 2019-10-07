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'de göçmen botu battı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir Çeşme'de göçmen botu battı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

07.10.2019, 14:19

'in Çeşme ilçesindeki Karaada açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmen botunun battığı öğrenildi. İhbarı alan Komutanlığı ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Karaada açıklarında bir göçmen botu battığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, botun batması üzerine arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmenleri kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İHA

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