Madran Dağları’nda yeni kaya resimleri

AYDIN Çine'deki Madran Dağları'nda kadın figürlü çok sayıda kaya resminin olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle arkeolog Dietmar Gansera ile Nurten Atik Ganseri, kaya resimlerini görmek için Madran Dağı'na çıktı.

AYDIN Çine'deki Madran Dağları'nda kadın figürlü çok sayıda kaya resminin olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle arkeolog Dietmar Gansera ile Nurten Atik Ganseri, kaya resimlerini görmek için Madran Dağı'na çıktı. Alman arkeolog, antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları'nda daha önce bulunan kaya resimlerinden 60 kilometre uzaklıkta yeni kaya resimleri buldu. Devasa büyüklükteki bir kaya duvarına çizilen resimlerde bir kadın figürü, iki bezeme, ikisinin ayrı çizilmiş kadın eli belirlendi. Kaya resimlerinin 8 bin yıl öncesine ait olduğu öğrenildi.

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