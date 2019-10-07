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Mesai arkadaşına öyle bir şey dedi ki...

Mesai arkadaşına öyle bir şey dedi ki... Tazminatsız kovuldu

07.10.2019, 09:30 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019,09:50

Çalıştığı fabrikada mesai arkadaşına '-' diyen işçi, iş huzurunu bozduğu gerekçesiyle tazminatsız şekilde kovuldu. savunmasında arkadaşlarına şaka yaptığını söyleyen işçiye kötü haber 'dan geldi.

2. 'ne başvuran işçi, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile eşitlik ilkesine aykırı davranılması sebebine dayalı tazminatın davalıdan tahsilini talep etti. Davalı işveren, davacının sık sık ikaz aldığını, izinsiz işe gelmediğini, mesai arkadaşlarına ' - ' diyerek olumsuz davranışlarda bulunduğunu, işi yavaşlattığını, tedbirsiz davranışları ve dikkatsiz çalışması sebebiyle şirkete zarar verdiğini iddia etti. Mahkeme, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. Kararı, davalı avukatı temyiz etti. 22. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı.

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