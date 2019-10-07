Muğla'da yolda bulduğu bukalemunu doğaya bıraktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir vatandaş, yolda bulup yanına aldıktan sonra bukalemun olduğunu öğrendiği hayvanı doğaya bıraktı.

Siteler Mahallesi'nde yaşayan Adem Irmak, evine giderken asfalt yolda gördüğü yabani hayvanı ezilmesin diye yanına aldı.

Irmak, evinin bahçesinde hayvanla yaklaşık 2 saat ilgilendikten sonra, ne olduğunu öğrenmek için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin'i aradı.

Fotoğraf ve videosunu gönderdiği hayvanın bukalemun olduğunu öğrenen Irmak, hayvanı doğaya saldı.