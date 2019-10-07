Trump'tan flaş Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Trump, "Yılar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada hiçbir amacı olmayan bir savaşın içine çekildik. Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklamalar geldi.



Twitter'dan değerlendirmelerde bulunan Trump, "Yıllar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada hiçbir amacı olmayan bir savaşın içine çekildik. Sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilmenin vakti geldi." dedi. Detaylar geliyor...