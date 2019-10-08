  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Aizanoi Antik Kenti öğrenci ve öğretmenlerle doldu taştı

Aizanoi öğrenci ve öğretmenlerle doldu taştı

Aizanoi Antik Kenti öğrenci ve öğretmenlerle doldu taştı

08.10.2019, 16:22

’nın Çavdarhiar ilçesinde bulunan Aizanoi ’nde, 450 öğrencinin katıldığı kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Çavdarhiar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde, 450 öğrencinin katıldığı kitap okuma etkinliği düzenlendi

Birincisi geçen yıl düzenlenen etkinliğin bu yılda oldukça ilgi gördüğü ve önümüzdeki yıllarda da etkinliğin devam edeceği bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, ''Anadolu topraklarında en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde, 'Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz' adlı proje kapsamında bir araya gelen yaklaşık 450 öğrenci ve öğretmenimiz, hem tarihi mekanlara, hem de kitap okumaya dikkat çekmeye çalıştı. Proje kapsamında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aizanoi Antik Kenti öğrenci ve öğretmenlerle doldu taştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN