  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Aydın'da otomobil incir bahçesine uçtu! Yaralılar var

'da otomobil incir bahçesine uçtu! Yaralılar var

Aydın'da otomobil incir bahçesine uçtu! Yaralılar var

08.10.2019, 10:12

'ın Buharkent ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, incir bahçesine uçtu.  6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Denizli- Aydın karayolunun kırsal Savcıllı ve Kızıldere mahallelerinin arasında meydana geldi. Aydın yönüne giden Ebuzer Egemen Dursun (42) yönetimindeki 35 HK 205 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp incir bahçesine uçtu. Kazada, sürücü Dursun ile yanındaki Havva (39), Adil (7), Abdülaziz (13), Hafsa (7) ve Muhabbet Dursun (74) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da otomobil incir bahçesine uçtu! Yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN