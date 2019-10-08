Grip aşısı ne zaman yapılmalı? Grip aşısı kimlere ücretsiz? Grip aşısı nerede yaptırılır?

Sonbaharın gelmesi ve soğuk havaların iyiden iyiye kendini hissettirmesi ile grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemlerden biri de grip aşısı. Peki grip aşısı ne zaman yaptırılmalıdır? Grip aşısı kimlere ücretsiz? Grip aşısı nerede yaptırılır? İşte merak edilenler...

Dünya Sağlık Örgütü virüsün değişikliklerini yakından takip edip, aşı içeriği için yıllık önerilerde bulunur. Her yıl aşı içeriği Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanır. Son yıllarda kullanılan aşılarda influenza A'nın iki alt tipi ve influenza B'nin de bir alt tipi yer almaktadır. Hazırlanan aşı ile dolaşımda saptanan virüslerle antijenik benzerlik varsa aşı %50-80 korunma sağlayabilir. Sağlıklı erişkinlerde aşı ile sağlanan koruyucu antikor düzeyi influenza A için %80'in üzerinde bildirilmiştir. Yaşlılarda koruyuculuk daha düşük olmakla birlikte komplikasyonları ve ölümleri azalttığı bilimsel yayınlarla gösterilmiştir.