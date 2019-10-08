  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de aranan 368 kişi yakalandı

'de aranan 368 kişi yakalandı

İzmir'de aranan 368 kişi yakalandı

08.10.2019, 16:59

’de, polis tarafından 'huzur ve güvenliğin sağlanması' amacıyla yapılan denetimlerde, farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 368 kişi yakalandı. Yakalananlardan 3'ünün / soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim yaptı. 17 bin 796 kişinin GBT sorgusu yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 368 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 8'inin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.

469 araç ile 286 motosikletin de incelendiği denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 5 kuru sıkı tabanca, 2 tüfek, 67 gram esrar ve 127 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kumar oynatılan 49 iş yeri ile bin 257 şüpheli hakkında ise idari işlem yapıldı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de aranan 368 kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN