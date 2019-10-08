İzmir'de feci kaza! TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde, seyir halindeki bir minibüs önündeki TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü araçta sıkışarak hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Buca yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Dural yönetimindeki 35 AJ 6607 plakalı minibüs ile Bornova yönünden Buca istikametine giderken, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette ilerleyen Rahim Bağcı idaresindeki 35 NH 987 plakalı TIR'a arkandan çarptı.