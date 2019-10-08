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'de feci ! TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

İzmir'de feci kaza! TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

08.10.2019, 09:13 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019,09:13

'in ilçesinde, seyir halindeki bir minibüs önündeki TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü araçta sıkışarak hafif şekilde yaralandı.

, bugün saat 03.00 sıralarında Çevreyolu yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Dural yönetimindeki 35 AJ 6607 plakalı minibüs ile Bornova yönünden Buca istikametine giderken, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette ilerleyen idaresindeki 35 NH 987 plakalı TIR'a arkandan çarptı.

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