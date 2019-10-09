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'de 190 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 190 düzensiz göçmen yakalandı

09.10.2019, 15:05

'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 190 düzensiz yakalandı. Yakalanan 190 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından teslim edileceği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bademli, Koyunevi ve Behram köyü sahilinde ağaçlık alanlarda saklanan yabancı uyrukluları tespit etti.

Yakalanan 190 düzensiz göçmenin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

AA

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