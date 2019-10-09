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'da ! Ölü ve yaralılar var

İzmir Karabağlar'da otomobil uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

09.10.2019, 10:50 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019,10:53

'de, yaklaşık yükseklikteki uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

'in ilçesinde, yaklaşık yükseklikteki uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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