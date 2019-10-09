İzmir'de, yaklaşık 200 metre yükseklikteki uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 200 metre yükseklikteki uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir Karabağlar'da otomobil uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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