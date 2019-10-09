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'da durdurulan bir araçtan bir çok silah çıktı

Manisa'da durdurulan bir araçtan bir çok silah çıktı

09.10.2019, 14:01

'nın Sarıgöl ilçesinde uygulama yapan Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız av tüfeği ile 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda araç sürücüsü A.S.'ye ait olduğu belirlenen bir adet ruhsatsız tabanca,bir adet ruhsatsız av tüfeği ile bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Öte yandan araç içerisinde bulunan H.K.'nın üzerinden de bir adet kuru sıkı tabanca bulundu. Ekipler tarafından aramanın tamamlanmasının ardından şüpheliler A.S. ve H.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları devam eden şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

İHA

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