Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 9 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji bugünün hava durumu raporunu yayınladı. Peki bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 9 Ekim Çarşamba hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu