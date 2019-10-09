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'den uyarısı 9 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 9 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

09.10.2019, 09:07

bugünün raporunu yayınladı. Peki bugün ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 9 Ekim Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

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