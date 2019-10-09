Meteoroloji bugünün hava durumu raporunu yayınladı. Peki bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 9 Ekim Çarşamba hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 9 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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