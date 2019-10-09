Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 59. bölümü başladı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta; Mustafa ve Asiye sonunda mutlu sona ulaşacak. İşte, Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm canlı izleme ekranı!

Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 59. bölümü başladı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta; Mustafa ve Asiye sonunda mutlu sona ulaşacak. İşte, Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm canlı izleme ekranı!

SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜM İZLE - ATV

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.

SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU NEDİR?

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.