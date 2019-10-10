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40 yaşında yeniden doğdu

40 yaşında yeniden doğdu
Giriş Tarihi: 10.10.2019

'da bir yıldır bekleyen (40), kadavradan nakledilen organla hayata tutundu. Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Yoldaş, "Organ nakliyle adeta yeniden doğdum" dedi.

Aydın'da bir yıldır karaciğer nakli bekleyen Esat Yoldaş (40), kadavradan nakledilen organla hayata tutundu. Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Yoldaş, "Organ nakliyle adeta yeniden doğdum" dedi. 5 çocuk babası Yoldaş, "Rahatsızlığımdan dolayı zor günler geçirdim. Organ bağışında bulunan aileye minnettarım" diye konuştu. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 15'inci karaciğer naklinin gururunu yaşadıklarını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Erdem Cartı da, "Organ nakli bekleyen hastalar için bağışların artması şart. Herkesi organ bağışına davet ediyorum" dedi.

MEHMET KAVAS

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