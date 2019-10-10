Avrupalı motosiklet akrobatları Afyonkarahisar'da riskleri şova dönüştürecek

Afyonkarahisar'da 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali'nde adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşanacak. TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Motosikletle yapılabilecek en büyük şovu izletmeyi seyircilerimize taahhüt ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağına 6-8 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapan ve kasım ayının ilk haftasında Türkiye Motokros Şampiyonası final etabının düzenleneceği Afyonkarahisar'da, bu hafta sonu ise Avrupa Akrobasi Şampiyonası final yarışları heyecanı yaşanacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinin ev sahipliğinde 12-13 Ekim tarihlerinde yapılacak Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali, 2019 MXGP'nin "en iyi padok" ödüllü pisti Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya standartlarında bir motor sporları merkezine Afyonkarahisar'da sahip olmanın gururuyla, Türkiye'yi spor organizasyonlarıyla temsil etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın dünyanın sayılı spor organizasyonlarından biri olduğuna vurgu yapan Uçar, motor sporlarına ilgi duyan herkesin dikkatini çekecek bir etkinlik düzenleneceğini aktardı.

Afyonkarahisar'ın, motor sporlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlar boyutuyla çok önemli bir seviyeye geldiğini anlatan Uçar, Türkiye Motokros Şampiyonası'na da yine Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda sezonun, final yarışlarıyla Afyonkarahisar'da tamamlanacağını söyleyen Uçar, "TRT Spor ekranlarından canlı yayınlarla tüm Türkiye ve dünyaya bu şenlik ulaşacak. Afyonkarahisarlıllar da bizi bu organizasyonda yalnız bırakmayacak. Hatta izleyici patlamasıyla, MXGP'de olduğu gibi çok güzel bir tabloyla karşı karşıya kalacağız." diye konuştu.



"MOTOSİKLETLE YAPILABİLECEK EN BÜYÜK ŞOV"

Şampiyonada yaşanacak görsel şölene ilişkin görüşlerini açıklayan Uçar, "Motosikletle yapılabilecek en büyük şovu izletmeyi seyircilerimize taahhüt ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Herkesin çok büyük keyifle takip edeceği bir organizasyona imza atacaklarına inandıklarını aktaran Bekir Yunus Uçar, "Gerek ekranları başında, gerek internet aracılığıyla, gerekse de Afyonkarahisar'a gelerek canlı izleyecek on binlerce motor sporları izleyicisine çok keyifli, adrenalin ve heyecan dolu, hatta riskin şova dönüştürüldüğü anların yaşandığı bir etkinlik izleteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Türk sporcuların da bulunduğunu ifade eden Uçar, şunları söyledi:

"Elbette ki onların performansını görmüş olacağız. Onlar da dünyaca ünlü rakipleriyle mücadele ederek hem standartlarını geliştirmiş olacak hem de bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nın tamamını takip edecek kararlılığa ulaşacak. Dünya Süperbike Şampiyonası'nda Fransa'da birincilik kürsüsüne çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 5 kez dünya şampiyonu olan ve sporcular yetiştiren Kenan Sofuoğlu gibi değerlerimiz, bu branşta da yetişecek. Bu hafta sonu dünya şampiyonlarını ve onlarla rekabet edebilecek seviyede gösteri yapacak sporcularımızı hep beraber izleyeceğiz."

AA