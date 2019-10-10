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açıklarında 40 yakalandı

Aydın Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

10.10.2019, 11:13

'ın ilçesi kıyılarından yasa dışı geçiş için lastik botla denize açılan uyruklu 40 , ekiplerince yakalandı.

Didim ilçesi Büyük Menderes açıklarında, dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 01.30 sıralarında, bir grup göçmenin içinde bulunduğu lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta tamamı Suriye uyruklu olan, 17'si erkek, 9'u kadın ve 14'u çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdare Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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