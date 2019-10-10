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'de motosikletle otomobil çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

10.10.2019, 15:30

'in ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü , ambulansla kaldırıldığı 'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde Fatih E. yönetimindeki 35 PZ 684 otomobil ile Ömer Dönmez'in (21) kullandığı 35 ZUN 10 plakalı motosiklet çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Dönmez, ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Ödemiş Şehit Ayhan Uzun Polis Karakoluna götürüldü.

AA

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