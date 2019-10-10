İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Dönmez, ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde Fatih E. yönetimindeki 35 PZ 684 otomobil ile Ömer Dönmez'in (21) kullandığı 35 ZUN 10 plakalı motosiklet çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Dönmez, ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Ödemiş Şehit Ayhan Uzun Polis Karakoluna götürüldü.
AA
İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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