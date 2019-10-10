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'da şok eden olay! Eşi boşanma davası açınca...

Manisa'da şok eden olay! Eşi boşanma davası açınca...

10.10.2019, 13:08

'nın ilçesinde, eşi boşanma davası açan (24), kiracı olarak oturduğu evi benzin döküp ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında üst katta oturan ev sahibi ile annesi dumandan etkilendi. Polis kaçan kocayı arıyor.

İddiaya göre Subaşı Mahallesi Ay Sokak 119 numaradaki Hilmi Şabanoğlu'na ait 2 katlı binanın birinci katında kiracı olarak yaşayan 'yu(24) eşi terk edip, boşanma davası açtı. Duruma sinirlenen Açıkpazu da saat 10.00 sıralarında evi benzip döküp, ateşe verdi.

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