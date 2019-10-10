Milyoner Arda’dan TBMM’ye ziyaret

ATV'de yayınlanan Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten dün TBMM'ye konuk oldu

ATV'de yayınlanan Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten dün TBMM'ye konuk oldu. Ayten TBMM'yi gezdi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edildi ve bir süre Genel Kurul'u izledi. Gazetecilerin ve Meclis çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği Arda Ayten, 1 milyonluk soruyu bilerek yarışmayı kazanmasının ardından hayatında neler değiştiği sorusu üzerine "Hayat aynı" dedi, ancak 1 milyon lira kazanmasının ardından 'akraba' sayısının arttığını söyledi. Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu