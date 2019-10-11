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Aydın'da 25 düzensiz yakalandı

Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

11.10.2019, 12:34

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 25 düzensiz yakalandı. Komutanlığı ekipleri, Ahmetbeyli açıklarındaki düzensiz göçmenleri tespit etti. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetbeyli açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenleri tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, bottaki 25 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.

AA

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