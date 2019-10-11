  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

'de üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

11.10.2019, 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019,09:48

'nin terör örgütü / kontrolündeki bölgesinden bölgesindeki 'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçti.
Güvenlik önlemleri arttırılırken havan mermilerinin geldiği bölge ise ateş altına alındı.

Detaylar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN