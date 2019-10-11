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'in ilçesinde çalışanı silahla ateş açtı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye çalışanı silahla ateş açtı

11.10.2019, 17:45

'in ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyen çalışan silahla rastgele ateş etti. Olayın bildirilmesi üzerine belediyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

'in ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı.

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