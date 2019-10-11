Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyen çalışan silahla rastgele ateş etti. Olayın bildirilmesi üzerine belediyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip belediye binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye çalışanı silahla ateş açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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