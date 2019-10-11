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’ten Ege ve depremleri ile ilgili önemli açıklama

Frank Hoogerbeets’ten Ege ve İstanbul depremleri ile ilgili önemli açıklama

11.10.2019, 11:26

ve 'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. Kandilli ve 'dan gelen bilgilere göre İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti 4.1, Ege'de hissedilen depremin boyutu ise 3.7 olarak belirlendi. Konuyla ilgili ünlü uzmanı 'ten önemli açıklamalar geldi. Frank Hoogerbeets, İstanbul ve Ege'de yaşanan depremlerle ilgili detayları paylaştı.

ve Ege'de yaşanan depremler sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Depremlerin devamı gelecek mi? endişesi yaşayan vatandaşlar araştırma yapıyor.

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