İstanbul ve Ege Denizi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. Kandilli ve AFAD'dan gelen bilgilere göre İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti 4.1, Ege'de hissedilen depremin boyutu ise 3.7 olarak belirlendi. Konuyla ilgili ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten önemli açıklamalar geldi. Frank Hoogerbeets, İstanbul ve Ege'de yaşanan depremlerle ilgili detayları paylaştı.
İstanbul ve Ege'de yaşanan depremler sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Depremlerin devamı gelecek mi? endişesi yaşayan vatandaşlar araştırma yapıyor.
Frank Hoogerbeets’ten Ege ve İstanbul depremleri ile ilgili önemli açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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