Hercai 16. bölüm canlı izle! – ATV

ATV'nin Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai'nin 16. yeni bölümü başladı! Hercai'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? Hercai'nin 16. yeni bölümünü canlı olarak yeniasir.com.tr'den izleyebilirsiniz. İşte Hercai'nin 16. yeni bölüm ATV canlı izleme ekranı!

ATV'nin Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai'nin 16. yeni bölümü başladı! Hercai'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? Hercai'nin 16. yeni bölümünü canlı olarak yeniasir.com.tr'den izleyebilirsiniz. İşte Hercai'nin 16. yeni bölüm ATV canlı izleme ekranı!

HERCAİ 16. BÖLÜM CANLI İZLE! – ATV

Hercai dizisinin 16. bölümünü saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

HERCAİ 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.

HERCAİ 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir. Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.