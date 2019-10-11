Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 11 Ekim! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 11 Ekim Cuma hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak yağışlı