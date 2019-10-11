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'den uyarısı 11 Ekim! ?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 11 Ekim! Bugün hava nasıl olacak?

11.10.2019, 09:06

İzmir'de ? Yağışlar devam edecek mi? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve 'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 11 Ekim Cuma ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul ve 'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak yağışlı

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