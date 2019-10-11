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'nin 'nde araç kundaklanması!

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde araç kundaklanması!

11.10.2019, 11:19

'da, 'nin 'ne ait diplomatik plakalı bir aracın kundaklandığı bildirildi. Alman polisi, konuyla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki diplomatik plakalı aracı kundakladı.

Aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Büyükelçilik yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulunarak, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Alman polisi, konuyla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

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