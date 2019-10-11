Züleyha'nın bebeği kurtulacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova, 39’uncu bölümünde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan 39. bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. Züleyha bebeğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalır.Züleyha’nın bebeği kurtulacak mı? Onu Yılmaz’ın bulduğu haberi çiftlikte nasıl yankılanacak? Bu haber cezaevine ulaşınca Demir’in tepkisi ne olacak? Yılmaz, Züleyha’yı kurtarmanın telaşıyla arabadaki Haminne’yi ve babası olduğunu halen bilmediği Adnan’ı da fark edebilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın heyecan dolu 39. bölümü...

Dizinin tümü birbirine bağlı nedenlerle çıkmaza giren 'aşk'ları, bu hafta duygu dolu bir şarkı eşliğinde izleyicinin gözünün önünden aktı.

İzleyici, Çukurova'nın aşk hikayelerini Selami Şahin'in klasikleşmiş 'Ben Sevdalı Sen Belalı' isimli şarkısı eşliğinde izledi. En sevilen aşk şarkılarından biri olan ve Türkiye'nin en ünlü sesleri tarafından defalarca seslendirilen şarkı, bu kez hepsi farklı yaralara sahip Çukurova'nın aşklarını anlattı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Müjgan'ı üzmemek ile Züleyha'yla hayatını geri almak arasındaki Yılmaz; hayatını Yılmaz'la geçirmek için heyecan duyan Müjgan; büyük aşkı Yılmaz'la gidip yaşananları unutmak ile evli bir kadın olarak verdiği sözleri tutmak arasında kalan Züleyha; başkasını sevdiğini bile bile Züleyha'nın aşkı için her şeyi göze alan Demir; aradan geçen bir ömre, kaybettiği ailesine rağmen hâlâ kalbi Hünkar için atan Fekeli; Çukurova'nın hakimiyeti ve oğlunun mutluluğu için her şeyi göze almışken Fekeli'ye baktıkça yüreği titreyen Hünkar, Selami Şahin'in doyumsuz sesi eşliğinde izleyiciye duygu seli yaşattı.

Sahnenin yayınının ardından sosyal medya, şarkıya ve sahneye dair beğeni mesajları ile doldu.

Her perşembe milyonların ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova' merakla beklenen bu soruların cevapları ile perşembe akşamı atv ekranında olacak.