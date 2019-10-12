21’inci yüzyılda Taş Devri’ni yaşıyorlar

Muğla Menteşe'de kırsal Bağyaka mahallesinin 43 hanelik kırsal Şenkale mahallesinde yaşayanlar, hayatlarını elektrik ve su olmadan sürdürüyor. Bidonlara doldurdukları suları katırların sırtlarında evlerine taşıyan yöre sakinleri, geceleri gaz lambası ve yaktıkları çıralarla evlerini aydınlatıyor.

Muğla Menteşe'de kırsal Bağyaka mahallesinin 43 hanelik kırsal Şenkale mahallesinde yaşayanlar, hayatlarını elektrik ve su olmadan sürdürüyor. Bidonlara doldurdukları suları katırların sırtlarında evlerine taşıyan yöre sakinleri, geceleri gaz lambası ve yaktıkları çıralarla evlerini aydınlatıyor.



KATIRLA TAŞIYORLAR



Elektriksizlikten çamaşır ve bulaşık makinesi kullanamayan kadınlar giyeceklerini ve bulaşıklarını leğende yıkarken, yöre halkı cep telefonlarını şarj edebilmek için 7 kilometre yol gidiyor. Şenkale sakinleri, bir asırdır elektriksiz ve susuz yaşıyor. Yöre sakinleri, elektrik olmadığı için buzdolabı kullanamıyor, yiyeceklerini ise aynı gün tüketmek zorunda. Su ihtiyacı, 500 metre ile 1 kilometre mesafedeki kaynak sularından karşılanıyor. Katırlarla yollar aşarak bidonlarına su dolduran vatandaşların yaşadığı zorluklar, trekking sporcularını aratmıyor.