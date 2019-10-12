Bakanlık hileli ürünleri açıkladı! Vatandaşa domuz yediren o markalar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş (bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma) yaparak, tüketiciyi yanıltan firmaları açıkladı. Pek çok et ürününde de hile olduğu ortaya çıktı. İşte vatandaşa domuz eti yediren o markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapılan ürünleri üreten ya da ithal eden firmaları açıkladı. Yapılan son tahlillerde 618 firma 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler tek tek açıklandı. Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu.

DOMUZ ETİ YERİNE KANATLI HAYVAN ETİ

İzmir Urla'da 'dondurulmuş domuz sosis' satan bir şirketin ürününde kanatlı ve büyükbaş eti tespit edilirken, Manisa'daki bir dinlenme tesislerinin 'dana etli orman kebabında' ve Tekirdağ'da 'köfte harcı' satan bir dükkânda domuz eti bulundu. Adana'daki bir kebap lokantasındaki lahmacun kıymasında, at etine rastlandı.

İŞTE VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİREN O FİRMALAR...

Almila Cafe - Meral AKBAŞOĞLU/ Cumhuriyet Mahallesi M. Ülgen Sokak No:27/B Kuşadası/AYDIN - Köfte Harcı Domuz Eti Tespiti

Çorbacı Yiğit Ege Dinlenme Tesisleri - Harika ULUK/ Örnekköy Mahallesi Örnekköy Sokak No:201 Alaşehir/MANİSA - Dana Etli Orman Kebabı Domuz Eti Tespiti

En-Sel Gıda Maddeleri Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti./ Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:53 Çorlu/TEKİRDAĞ - Kuru Köfte (Dana Eti) Domuz Eti Tespiti

En-Sel Gıda Maddeleri Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti./ Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:53 Çorlu/TEKİRDAĞ - Köfte Hamuru (Dana) Domuz Eti Tespiti

Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ Gurme Kangal Fermente Sucuk Domuz Eti Tespiti- Sahibi İlko KÖSE