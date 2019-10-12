Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Ekim hava durumu...

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. İşte 12 Ekim Cumartesi hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. EDİRNE °C, 23°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 24°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu