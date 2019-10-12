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Okulların istemediği otizmli Emir için vali devreye girdi

Okulların istemediği otizmli Emir için vali devreye girdi
Giriş Tarihi: 12.10.2019

'de yaşayan ve eşi , 4 yaşındaki otizmli çocukları 'i bir türlü anaokuluna yazdıramadı. Vali Çakacak'ın talimatıyla Emir Alp devlete bağlı bir anaokuluna kayıt yaptırıldı ve yanına yardımcı kadın görevlendirildi.

Eskişehir'de yaşayan Selçuk Demir ve eşi Elif Demir, 4 yaşındaki otizmli çocukları Emir Alp'i bir türlü anaokuluna yazdıramadı. Özel okulların çocuklarını kabul etmediğini anlatan Demir ailesi, "Devlet okulları alıyor ama şartları zorlaştırıyor. Otizm sadece iletişim kuramama problemi ama aileler hala bilmiyor. Bizim mücadelemiz oğlumuzu topluma kazandırmak. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın devreye girmesiyle bir yol bulduk" dediler.

HEMEN TALİMAT VERDİ

Vali Çakacak'ın talimatıyla Emir Alp devlete bağlı bir anaokuluna kayıt yaptırıldı ve yanına yardımcı kadın görevlendirildi. Öğretmen Umut Tanju Parmak, "Otizmli çocukların eğitimleri için destek olmalıyız" dedi.

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