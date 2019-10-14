Başkan eşleri podyumda Buldan giysilerini tanıttı

Denizli Buldan’ın sokakları festivale ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in eşi Neptün Soyer ile MHP’li Buldan Belediye Başkanı Şevik’in eşi Bahija Şevik defileye çıkarak yöresel kıyafetleri tanıttı

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi sokaklar, Denizli ve Karşıyaka Soroptimist kulüpleri tarafından düzenlenen "Buldan'da Sanat Var Festivali" ile şenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ile MHP'li Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'in eşi Bahija Şevik festivalde podyuma çıkarak Buldan bezinden hazırlanan yöresel motifli tasarımları tanıttı. Buldan Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Denizli Sanayi Odası'nın destekleriyle düzenlenen festivalin açılışında Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde tarihi sokaklarda yürüyen soroptimist kulübü üyesi iş ve meslek kadınları, giydikleri yöresel motifli kıyafetlerle ilçenin kültürüne dikkat çektiler.

FESTİVALE KATILIM YÜKSEK OLDU

Kortej yürüyüşünün ardından eski arastaki törene, Buldan Kaymakamı Murat Sarı, Belediye Başkanı Mustafa Şevik, DSO Başkan Yardımcısı Okan Konyalıoğlu, İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu, Karşıyaka Soroptimist Kulübü Başkanı Sema Özay, Denizli Soroptimist Kulübü Başkanı Nihal Güngör Kılınç ile çok sayıda soroptimist üyesi kadın sanatçı katıldı.



BAŞKAN EŞLERİNDEN DEFİLE ŞOV

Etkinliğe İzmir Köy-Koop Başkanı olarak katıldığını vurgulayan Neptün Soyer, "Tecrübelerimizi Buldan ile paylaşabiliriz. Her türlü desteğe hazırız. Gerekirse başkan eşi kontenjanını da kullanabilirim" dedi. Ardından Fatoş Öztürk ile Nihal Güngör Kılınç'ın yerel dokumalardan hazırladıkları tasarımlar tanıtıldı. Yerel motifli giysilerle podyuma çıkan Soyer ve Şevik ile soroptimist kulübü önceki dönem başkanları ve üyelerinin performansı göz doldurdu.

HASAN DURNA